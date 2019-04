Parma e Sampdoria si scambiano le maglie: divise speciali per beneficenza nella gara di domenica

Genova – Maglie speciali nella gara di domenica 5 maggio tra Parma e Sampdoria per beneficenza e per omaggiare lo storico gemellaggio tra le due squadre.

Nel match che si disputerà allo Stadio Tardini, valevole per la 36^ giornata di Serie A, le due compagini scenderanno in campo con delle inedite divise che richiamano le caratteristiche peculiari della maglia dell’avversaria.

La Sampdoria, come riportato dal sito ufficiale della società di Corte Lambruschini, indosserà infatti una divisa che richiama la croce tipica della maglia del Parma, formata dai classici colori blu, bianco, rosso e nero.

I padroni di casa, invece, sfoggeranno una casacca dall’inconfondibile stile blucerchiato reinterpretato in chiave gialloblu. Al centro della maglia, inoltre, dove di norma si può osservare lo scudo di San Giorgio, sarà posizionato l’antico stemma del ducato di Parma.

Un’iniziativa particolare per celebrare il grande legame che da quasi 30 anni unisce le due società e le rispettive tifoserie, ma non solo: il progetto è stato ideato anche con un intento solidale. Le maglie utilizzate durante la gara, infatti, saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Gaslini di Genova e all’Ospedale dei Bambini di Parma.

Le maglie, inoltre, saranno in vendita presso i Sampdoria Point e sul sito ufficiale del negozio blucerchiato.