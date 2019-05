Parchi di Nervi – Riapre il bar caffetteria

Genova – Riapre il bar caffetteria dei Parchi di Nervi e con il locale pubblico tornano anche i servizi igienici a disposizione dei visitatori. La Civica Amministrazione – nell’ambito dell’attività di valorizzazione dei Parchi di Nervi già avviata lo scorso anno con l’organizzazione della manifestazione Euroflora ed in previsione degli eventi previsti per la prossima stagione estiva – ha infatti pubblicato un Bando per affidare la gestione del “bar-caffetteria” presente all’interno dei Parchi.

La gara è stata aggiudicata alla SVILUPPO s.r.l.s. che, a breve, aprirà l’attività curando altresì la gestione dei servizi igienici pubblici.

La relativa concessione prevede, in via sperimentale, una durata semestrale (da maggio ad ottobre), con facoltà di successiva proroga.

Soddisfazione per il consigliere con delega alla valorizzazione del Patrimonio e l’assessorato al Commercio i cui uffici hanno lavorato per la costruzione di un bando, andato a buon fine, che potesse garantire l’apertura dei locali e assicurare il servizio a cittadini e turisti per un periodo in cui i parchi sono una delle principali fonti di attrazione della città.