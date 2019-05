Savona – Azzannato al volto dal suo cane, grave un 55enne

Savona – Migliorano le condizioni del 55enne aggredito e azzannato al volto dal suo cane. I medici hanno sottoposto l’uomo ad alcuni delicato interventi chirurgici al volto, alle gambe a alle braccia dove sono evidenti i segni lasciati dal morso di un grosso cane di proprietà del ferito-

In circostanze ancora tutte da chiarire, l’uomo è stato assalito dal proprio animale che lo ha morso con rabbia alle gambe e alle braccia per poi avventarsi al viso del padrone quando questi è caduto a terra.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in località Stella di Santa Giustina, nel comune di Savona e sul posto è intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco in servizio 118 per prestare soccorso al ferito e trasferirlo rapidamente all’ospedale San Martino.

Sul caso è stata aperta un’indagine delle forze dell’ordine. Solo pochi giorni fa una bambina di 3 anni e mezzo era stata aggredita dal proprio cane in una casa di Sestri Ponente.

Anche in questo caso l’animale si era avventato con diversi morsi al viso e alle orecchie della piccola.

