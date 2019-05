Voltri – Installate altre due telecamere in via Calamandrei e via Pastore a Voltri 2

Genova – Altre due nuove telecamere di sorveglianza posizionate nel quartiere di Voltri per garantire e aumentare la sicurezza. Le nuove telecamere di videosorveglianza manterranno sotto controllo la zona di via Calamandrei e via Pastore.

«Dopo le nostre richieste, in accordo con il presidente del comitato di quartiere, sono state installate due nuove telecamere in Via Calamandrei/Via Pastore nel quartiere di Voltri 2 – spiega Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega e presidente della commissione ” spiegano al Municipio – Questo dimostra la vicinanza della nostra amministrazione comunale alle periferie della città, bersagliate da situazioni spiacevoli e spesso prese di mira da delinquenti che scambiano i nostri quartieri per discariche a cielo aperto. Questo farà da deterrente per fermare l’abbandono di rifiuti ingombranti, per placare lo spaccio e la delinquenza in generale», Welfare” del Comune.

«Ci tengo a ringraziare l’assessore Garassino e l’assessore Fanghella per l’impegno e l’attenzione nei confronti dei quartieri – continua Ariotti – che hanno accolto le mie richieste per installare nuove telecamere a Voltri 2 e al Cep. A distanza di pochi mesi dalla richiesta le promesse sono state mantenute. Questa è la politica che funziona e di cui siamo orgogliosi, che dimostra l’interesse dell’amministrazione per le periferie, i quartieri collinari e le richieste del territorio».