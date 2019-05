Cep – Auto e moto in fiamme, evacuate due famiglie. Una donna intossicata

Genova – Paura la notte appena trascorsa per un incendio che si è sviluppato in via Novella, a Prà.

I Vigili del Fuoco della stazione di Multedo sono intervenuti intorno alle 3.30 per il rogo di tre auto e un motociclo.

Per cause ancora da verificare, i veicoli parcheggiati in alcuni garage, sono stati avvolti dalle fiamme e completamente distrutti.

Proprio l’incendio e l’enorme quantità di calore sprigionata, hanno provocato gravi danni al solaio dell’edificio che ospita i posti auto.

Due famiglie sono state evacuate mentre una signora è stata trasferita al pronto soccorso dai sanitari presenti sul posto per aver respirato del fumo.

Sul luogo dell’incendio, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale di Enel.