Via Fillak ancora chiusa per le prove di carico sul ponte Morandi

Genova – Appena aperta, via Fillak torna a chiudere per consentire le prove di carico propedeutiche alla demolizione del viadotto Morandi.

Per consentire lo svolgimento delle prove, infatti, la strada è stata chiusa questa mattina alle ore 6 e riaprirà, salvo proroghe alle ore 24 – e comunque fino a cessate esigenze.

Per tutta la durata del periodo e fino a diversa comunicazione è chiusa al traffico veicolare via Fillak nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civico 3 di via Porro e via Campi.

Si ricorda che permane il divieto di transito pedonale così come stabilito dall’ordinanza n.135 del 19 aprile 2019