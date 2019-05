Autostrada A10 chiusa tra Genova-Aeroporto e Prà per quattro notti a settimana sino a giugno

Autostrada Genova – Ventimiglia chiusa per 4 notti a settimana sino a giugno, dal lunedì al giovedì – dalle 20 alle 6 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà in direzione Savona. Riprendono i lavori per potenziare gli impianti nelle gallerie sull’autostrada A10 ad esclusione delle notti dal venerdì alla domenica.

A comunicarlo la Società Autostrade che avvisa che, sulla base della programmazione degli interventi già comunicata, prenderà il via, la sera di lunedì 6 maggio, la seconda fase del piano di interventi obbligatori previsti ai sensi del D.lgs 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Prà.

I cantieri prevedono l’ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell’utenza, e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili.

Come effettuato per la prima fase dei lavori, per agevolare le esigenze di circolazione, i lavori verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno dalle, dalle 22.00 alle 06.00, dal lunedì al giovedì, quando si registra un minore flusso di veicoli. Le attività verranno inoltre sospese, dal venerdì alla domenica, per facilitare gli spostamenti durante i fine settimana.

In alternativa, chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona o verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A10 alla stazione autostradale di Genova Prà