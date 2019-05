Chiavari, la Mezza Maratona torna il 22 di giugno

Chiavari (Genova) – Dopo una grande e trepidante attesa arriva la conferma: la Mezza Maratona torna a Chiavari sabato 22 giugno alle ore 20.

L’evento, certificato FIDAL per la quinta volta, trasformerà la cittadina nella pista per circa 1000 runner, a cui si dovranno sommare le diverse centinaia di persone iscritte alla corsa non competitiva.

Anche quest’anno confermate le tre gare vere e proprie: la mezza maratona di 21,097 chilometri, la velocissima di 7 chilometri e la staffetta 7×3.

Non mancherà inoltre l’ormai classico percorso ad anello che congiungerà il lungomare, il centro storico e il lungofiume in un tragitto che sarà di certo apprezzato dagli amanti della corsa veloce e scorrevole. Le poche asperità rendono infatti la Mezza di Chiavari un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano migliorare i propri tempi personali.

Ad aggiudicarsi la scorsa edizione era stato Carlo Pogliani, membro della Cambiaso Risso Running Team Genova, con l’incredibile tempo di 1:10:42, Tra le donne, invece, a trionfare era stata Maria Rita Marchese dell’Atletica Novese.

“Siamo felici che l’evento venga percepito come un’occasione da parte di tutta Chiavari – dichiara lo staff di ASD Chiavari Tigullio Outdoor, l’associazione organizzatrice – Lo dimostrano non solo le crescenti collaborazioni con i ristoratori e gli albergatori, ma anche il favore che ci manifestano i semplici cittadini, felici di vivere la loro città in una veste inconsueta”.