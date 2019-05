È morto Peter Mayhew, Chewbecca nei film di “Star Wars”

Genova – Peter Mayew, diventato celebre per aver interpretato Chewbecca nella saga Star Wars di George Lucas. La notizia è stata diffusa solo questa notte, attraverso un tweet condiviso dalla famiglia sulla pagina ufficiale dell’attore, specificando che il decesso è avvenuto lo scorso 30 aprile.

Peter Mayew si è spento all’età di 74 anni, circondato dai suoi cari in Texas.

Il ruolo di Chewbecca gli venne assegnato proprio da George Lucas, che lo notò nel ruolo di minotauro nel film “Simbad e l’occhio della tigre”. La sua fisicità era perfetta per la parte: Peter era alto più di due metri; continuò a vestire i panni del personaggio fino al 2015, prima di essere sostituito per problemi di salute. Il volto dell’attore non fu mai mostrato nei film di Guerre Stellari.