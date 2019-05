La Spezia, impianti di riscaldamento accesi fino a lunedì 6 maggio

La Spezia – Caloriferi e impianti di riscaldamento accesi per altri quattro giorni alla Spezia.

Considerate le condizioni meteo che interesseranno la Liguria e la città della Spezia nei prossimi giorni, con temperature in calo e instabilità sparse, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto la proroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento in città.

I cittadini potranno mantenere attivi i propri caloriferi e termosifoni fino ad un massimo di sei ore giornaliere fino a lunedì 6 maggio incluso.