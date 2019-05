Acquedotto Storico di Genova, visita guidata e inaugurazione del nuovo percorso di segnalazione 112

Genova – Una passeggiata nell’itinerario storico dell’Acquedotto di Genova. Si terrà oggi sabato 4 maggio “Insieme sull’Acquedotto”, l’appuntamento che permetterà di scoprire tutte le bellezze dell’antica strada dell’acqua del capoluogo ligure.

Per l’occasione, gli appassionati di escursioni e gite all’aria aperta potranno scegliere tra ben due percorsi. Il primo, della lunghezza di 20 chilometri partirà da Cavassolo alle ore 8, con ritrovo ed iscrizione a Genova Prato presso il capolinea della linea AMT 13. Il secondo, invece, partirà dalle ore 11.30 da Molassana nei pressi del capolinea dell’autobus 48 e si svilupperà lungo 14 chilometri.

La fruibilità dell’Acquedotto Storico è migliorata grazie anche all’aggiornamento della segnaletica turistica, in particolare con le indicazioni del numero unico di emergenza 112. Proprio nella giornata di oggi, infatti, sarà inaugurato il nuovo percorso di segnalazione 112, per sottolineare ancora una volta non solo il lavoro degli operatori volontari ma la forte volontà di rilanciare l’Acquedotto Storico di Genova.

Per Roberto D’Avolio, Presidente del Municipio IV Media Valbisagno, l’evento diventa per i genovesi un’occasione di scoperta e conoscenza dell’Acquedotto Storico offerta ai genovesi, ma anche di aggregazione e socializzazione: “Ci aspettiamo tanta partecipazione al primo appuntamento con Insieme sull’Acquedotto, l’obiettivo del coordinamento delle associazioni insieme al Municipio della Media Valbisagno e del Comune di Genova è quello di promuovere e rilanciare questa splendida promenade nel cuore della Valbisagno”.

“Sarà l’occasione – prosegue D’Avolio – per presentare alla cittadinanza il gran lavoro svolto dai volontari nell’installazione dei cartelli di emergenza del 112 e per questo sarà il modo giusto per ricordare Alfredo Repetto, un grande uomo che ci ha lasciato recentemente e che ha contribuito in modo determinante alla crescita del volontariato sul condotto”.