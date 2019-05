Albaro, alle Piscine ritorna la manifestazione benefica per il San Martino “Nuota24Ore”

Genova – Ritorna come ogni anno l’evento benefico “Nuota24Ore” alle Piscine di Albaro.

L’iniziativa inizierà alle ore 13 di oggi sabato 4 e terminerà esattamente 24 ore dopo, all’ora di pranzo di domenica 5 maggio.

A dare il via alla manifestazione la staffetta non competitiva, mentre a seguire si alterneranno partite di pallanuoto, esibizioni di nuoto sincronizzato, due masterclass di fitness e il terneo di acquagol.

Ad arricchire il già ricco programma dell’edizione 2019 sarà la presenza di un ospite d’eccezione: l’attore comico Enrique Balbotin sarà infatti pronto a bordo vasca con il suo imperdibile spettacolo di cabaret alle ore 18.30.

Per tutti gli atleti e per il pubblico sono previste delle quote di iscrizione, che verranno interamente devolute all’Ospedale San Martino-IST. Per consultare il programma completo e la lista delle quote sarà possibile visitare il sito ufficiale dell’Arena Albaro Village, l’arena d sport e divertimento nel cuore del quartiere di Albaro.