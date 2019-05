Teatro Chiabrera di Savona, stasera in scena “Prometeo – il pensiero, il fuoco, le catene”

Savona – Sarà in scena stasera sabato 4 maggio alle ore 21, presso il Teatro Comunale Chiabrera di Savona, lo spettacolo “Prometeo – il pensiero, il fuoco, le catene”, libero adattamento da Eschilo di Marco Ghelardi.

In scena per l’occasione si esibiranno “I Coribanti” del Liceo Chiabrera Martini di Savona, affidati alle cure del Professor Pier Luigi Ferro, di Claudia Callandrone e Simonetta Tortarolo per scene e costumi e di Stefano Boagno per la direzione organizzativa.

La tragedia di Prometeo incatenato, attribuita ad Eschilo e rappresentata la prima volta intorno 460 a.C. ad Atene, si apre nella desolata Scizia. Qui Efesto, il potere e e la forza, cattura Prometeo e lo incatena ad una rupe. Zeus, il nuovo sovrano degli dei, vuole punirlo perché, ribellandosi alla sua autorità, ha donato agli uomini il fuoco e quindi i principi dell’operatività tecnica e del pensiero.

Il titano incatenato, che conosce un segreto in grado di provocare la fine del recente potere di Zeus, viene raggiunto dalle Oceanine, alle quali profetizza la propria futura liberazione per mano di Eracle e il complesso destino del sovrano olimpico. Neppure Hermes, inviato da Zeus, riuscirà ad estorcergli il segreto che minaccia il suo regno.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. “Prometeo – il pensiero, il fuoco, le catene” sarà replicato il 14 maggio al Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani organizzato nel teatro greco di Palazzolo Acreide in Sicilia.