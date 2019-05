Raduno Fiat 500 a Loano

Loano (Savona) – Le Fiat 500 sbarcano per il sesto anno a Loano. Arriva oggi domenica 5 maggio il raduno “In 500 per la Cri”, promosso dal coordinamento Riviera delle Palme della Fiat 500 Club Italia e dal comitato locale di Loano della Croce Rossa Italiana.

Il ritrovo per le iscrizioni è fissato alle ore 8 in corso Roma, dove gli appassionati potranno ammirare le mitiche automobili della casa di Torino fino alle ore 11. In seguito, dopo una visita alla scoperta delle bellezze del centro di Loano, le Fiat 500 sfileranno in carovana per le vie della città. Terminato il giro, i cinquecentisti si sposteranno a Toirano per il pranzo.

Quella di oggi non sarà solo un’occasione per ammirare da vicino gli splendidi esemplari di una dei simboli più importanti e riconoscibili del made in Italy ma anche un’occasione di solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Cri di Loano per l’acquisto di nuove attrezzature.

Il raduno si svolge inoltre in concomitanza con la “Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa” dell’8 maggio, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari che in tutto il mondo, ogni giorno, dedicano il proprio tempo 24 ore su 24 per aiutare chi soffre.