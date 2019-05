Temporali e forte vento nella notte, neve nell’entroterra sopra i 600 metri

Genova – E’ stata una notte di temporali e di forti raffiche di vento e le temperature sono scese bruscamente, nel genovese, a causa del passaggio di una forte perturbazione che ha fatto scattare lo stato di allerta gialle (la più leggera) in tutta la Liguria.

Nella notte si sono scaricate forti precipitazioni sulla costa mentre nell’entroterra sono tornati a cadere i fiocchi di neve che non si vedevano dal mese di febbraio.

Un fenomeno anche piuttosto abbondante sopra i mille metri ma che ha incuriosito anche i residenti dei comuni montani meno “alti”.

Il forte vento che ha soffiato sulla costa ha provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e cornicioni pericolanti ma, al momento non si segnalano situazioni di particolare difficoltà.

A causa del maltempo, a Sampierdarena, è stata rinviata la Festa di San Salvatore con le tradizionali bancarelle.

