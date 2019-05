È nato il royal baby di Harry e Megan, in attesa per il nome

Londra – A dare la notizia della nascita del royal baby è stato proprio papà Harry, emozionato e al settimo cielo, rivolgendosi ai giornalisti presenti davanti alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino a Castello Windsor.

“Sono entusiasta di annunciare che è un bambino”, ha dichiarato il principe, precisando che è ancora presto per svelare il nome scelto per lui, e che ci sarà tempo fino al battesimo, previsto per giugno. “È la più incredibile esperienza che potessi immaginare”, ha proseguito Harry, che era presenta al momento della nascita. “Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione”, ha poi osservato. Il principe si è dichiarato molto orgoglioso di Megan, la moglie, e ha dichiarato che: “Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l’amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti”.

Sul profilo Instagram dei duchi di Sussex è arrivata l’ufficialità: la coppia ha postato un cartoncino virtuale con scritto “It’s a boy!” su sfondo azzurro.

Il neonato è il primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, ed è il settimo nella linea di successione al trono britannico.