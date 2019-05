Ancora instabilità sulla Liguria e domani potrebbe tornare la pioggia

Il rafforzamento dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo non “salva” la Liguria dall’instabilità meteo e nelle prossime ore le nuvole potrebbero aumentare portando anche qualche precipitazione anche a carattere temporalesco, specie nell’interno.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Martedì 7 maggio 2019

Poco nuvoloso durante la notte; velature nubi sottili avanzeranno successivamente da ponente a levante, nel contempo nubi basse costiere tenderanno a compattarsi sul settore centrale costiero in un contesto nel complesso soleggiato; entro sera ulteriore intensificazione della nuvolosità tra Genovesato e Tigullio, dove non si escludono isolati sgocciolii o piovaschi di breve durata.

Venti: si imposta fin da subito da sud-ovest al largo, intensità moderata. Brezze notturne dominanti sull’arco ligure. In giornata, flussi vivaci da sud, rinforzi di “Marino” sull’Appennino centrale.

Mari: generalmente mosso, tendente a molto mosso il settore centrale dal pomeriggio.

Temperature: in generale ripresa, specialmente in quota.

Costa min: 11/14°C, max: 15/17°C

Interno min: 1°C/8°C, max: 12/15°C

Mercoledì 8 maggio 2019

Nuvolosità diffusa su tutti i settori, possibili precipitazioni concentrate sul settore centrale, potranno assumere carattere di rovescio al termine della giornata, specie nelle zone interne

Venti: da sud-ovest debole-moderato, in rotazione a scirocco, rinforzi dal pomeriggio sera come da avviso.

Mari: da mosso a molto mosso; entro sera moto ondoso in ulteriore aumento sul settore est del Ligure

Temperature: in aumento le minime, stazionarie, od in lieve calo, le massime.

Tendenza per giovedì 9 maggio 2019

Ancora nuvolosità insistente sul settore centrale costiero, dove non si escludono deboli residue precipitazioni, variabile altrove; condizioni meteo-marine avverse sul Mar Ligure con una forte libecciata al largo e mare in aumento fino ad agitato.

Per ulteriori informazioni e per gli sviluppi delle previsioni si può consultare il sito di Limet Liguria