Incidente in A10, rallentamenti in tutto il ponente di Genova

Genova – L’incidente avvenuto sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, costato la vita a un motociclista, sta provocando disagi e rallentamenti in tutto il ponente genovese.

Visto il blocco autostadale presente in questo momento sulla direttrice autostradale verso ponente, il tratto compreso tra l’uscita di Genova Prà e Arenzano, sulla viabilità ordinaria, sta assorbendo i veicoli in uscita dall’autostrada per saltare il tratto chiuso.

Proprio in questo punto Autostrade indirizza i veicoli diretti a ponente.

Possibili rallenamenti sulla viabilità cittadina della zona.

Le pattuglie di Polizia Locale sono sul posto per garantire il corretto transito.