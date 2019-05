Carasco, ladri fanno esplodere bancomat e rubano i soldi

Carasco (Genova) – Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del colpo avvenuto questa notte allo sportello bancomat della Carige di via Montanaro Disma, a Carasco.

Ignoti hanno utilizzato dell’esplosivo facendo saltare la cassa e rubando tutti i soldi dello sportello.

A segnalare l’accaduto sono stati i residenti ma quando gli uomini dell’Arma sono arrivati sul posto, dei ladri non c’era più alcuna traccia.

Gli inquirenti hanno avviato immediatamente le indagini sequestrando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

L’analisi delle riprese potrebbe fornire agli investigatori elementi utili all’identificazione dei malviventi.