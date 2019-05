Fondazione Carlo Felice: cinque concerti per festeggiare il primo anno di attività

Genova – Cinque concerti per celebrare l’anniversario dalla sua creazione. La Fondazione Teatro Carlo Felice, in collaborazione con Genova Musica, è pronta a presentare un calendario di appuntamenti musicali in alcune delle location più prestigiose della città di Genova, in occasione del primo anno di attività dell’Associazione.

Si parte venerdì 10 maggio alle ore 18 a Palazzo della Meridiana con il concerto per violoncello e pianoforte sulle musiche di J. Brahms. A seguire, nella giornata di sabato 11 alle ore 17 al Circolo Ufficiali, andrà in scena il concerto degli allievi di Genova Musica.

Gli eventi proseguono sabato 25 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Berio – Sala Chierici con il concerto per violoncello solo con musiche di J.S. Bach e sabato 1 giugno alle ore 20.30 al Teatro della Gioventù con il recital di pianoforte sulle note di C. Debussy.

Infine, il mini-ciclo si chiuderà venerdì 7 giugno alle ore 20.30 sempre al Teatro della Gioventù con il concerto in trio per violino, violoncello e pianoforte con musiche di R. Schumann e F. Mandelssohn.

Tutti gli appuntamenti della rassegna saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il Teatro Carlo Felice a prezzo scontato.