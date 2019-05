Grateful Sound, tre giornate di musica live a Sestri Ponente

Genova – Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio a Sestri Ponente torna Grateful Sound, il festival di musica live dedicato agli artisti della scena genovese. Villa Rossi ospiterà tre giorni di spettacoli, che cominceranno intorno alle 16 per proseguire fino a mezzanotte, regalando musica di generi differenti, dall’Hip Hop al metal, dal rock allo swing, per intrattenere il pubblico di tutte le età.

Realizzato grazie all’Associazione Metrodora, il Grateful Sound è stato pensato per promuovere la musica Rock / Metal come forma d’arte e di espressione universale. L’idea nata da Luca L. (membro dell’organico Metrodora e membro del Genova Comics & Games) durante un festival di musica in estate sponsorizzato da Metrodora nel 2015. L’idea si concretizza nel 2016 dopo meno di un anno dalla sua ideazione, con un autofinaziamento della stessa da parte di alcuni membri del GC&G.

L’ingresso è gratuito per tutte le giornate di spettacoli. Oltre alla musica, saranno allestiti punti di ristoro con birre artigianali, panini alla salsiccia, hamburger e patatine fritte.

Ogni giornata avrà un genere musicale di riferimento: venerdì sera sarà l’hip hop a fare da padrone, con artisti già conosciuti e diverse nuove promesse. Sul palco saliranno Jambo, Noil Amser, Mars, Fank Lab, Debs, Zona Limite Crew, Adra Sp, Reddie & Plata, Jc_Zaneto + Sosa, Effe el Nari 149, Albe Ok e Simo X.

Il metal sarà protagonista del sabato, con The Mariners, Regina Cordium, Lovecats, Path of Sorrow e Sdang.

L’ultima giornata sarà dedicata al rock, con The Circus, Goldy Flame, Moovin Groovin, Lioness, Maz Vilander & Makadam Zena.