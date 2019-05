Loano – Incendio in un ristorante del lungomare

Loano – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, sul lungomare per un incendio che ha danneggiato una struttura esterna di un ristorante. L’allarme è scattato ieri, attorno alla mezzanotte, grazie alla chiamata di un passante che ha notato prima il fumo che usciva dalla struttura e poi le fiamme che si stavano sviluppando all’interno di un dehor.

I pompieri sono arrivati sul posto e dopo aver accertato che non ci fosse nessuno all’interno della struttura, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

Una volta spente le fiamme, che hanno danneggiato la struttura del dehor nella sua parte inferiore, i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini sulle cause del rogo.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, dal corto circuito al gesto intenzionale.