MeteoLiguria – Tornano nuvole e pioggia

Una nuova perturbazione di origine atlantica sta interessando il nord Italia e la Liguria portando nuvole e pioggia. Almeno sino a venerdì il cielo della nostra regione dovrebbe restare prevalentemente nuvoloso.

Ecco le previsioni meteo per le prossime ore del centro Limet Liguria:

Mercoledì 8 maggio 2019

Già dal mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Locali piovaschi o deboli rovesci più probabili tra Savona e Genova. Nel pomeriggio permangono condizioni di tempo perturbato con ancora possibili piogge. Dalla serata intensificazione delle precipitazioni a partire da Ponente.

Venti: moderati o tesi dai quadranti meridionali, saranno forti nelle vallate interne di Genova e Savona.

Mari: generalmente mosso, tendente a molto mosso il settore centro-orientale dalla sera.

Temperature: in aumento di qualche grado le minime costiere, in calo le massime un po’ ovunque

Costa min: 10/13°C, max: 13/16°

Interno min: 0°C/6°C, max: 8/13°C

Giovedì 9 maggio 2019

Nel corso della notte piogge a tratti anche forti soprattutto sul settore centro-orientale I fenomeni andranno poi ad esaurirsi già nel corso della mattinata, a partire da Ponente. Nel pomeriggio schiarite si alterneranno ad annuvolamenti, ma senza fenomeni di rilievo. L’evoluzione è ancora da confermare nel dettaglio.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Libeccio in rinforzo al largo dalla sera.

Mare molto mosso, moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio. Mare agitato al largo per onda da sud-ovest.

Temperature: in generale aumento.

Tendenza per venerdì 10 maggio 2019

Nuvolosità variabile ma senza fenomeni di rilievo. Anche in questo caso l’evoluzione è da confermare.

Aggiornamenti sul sito di Limet Liguria