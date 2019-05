Open Sea Republic: 36 ore di festival diretto da Salmo sul traghetto GNV

Genova – Da quando Le bon è al mic la musica italiana, e la sua promozione, non sono più gli stessi. Salmo, dopo aver lanciato il suo ultimo album “Playlist” niente meno che sulla piattaforma di video a luci rosse PornHub, ha in programma di far diventare un traghetto della compagnia GNV la cornice di un festival musicale da lui diretto.

La nave scelta per l’evento, chiamato Open Sea Republic, è La Suprema: partirà dal porto di Genova il 21 giugno per poi attraccare a Olbia, la città natale dell’artista, il giorno seguente. Si ritonerà poi a Genova il 23 giugno. L’intera nave, dal ponte alla piscina, compresi bar, discoteche, sale giochi e cinema saranno animati con musica live, DJ set e showcase con protagonista Salmo e altri artisti e producer da lui selezionati. I partecipanti potranno essere al massimo 1000.

“Con i ragazzi di Red Bull abbiamo trovato e sviluppato sempre idee originali e questa è l’ultima: Open Sea Republic spero sia il primo di una serie – così dichiara SALMO – ci saranno dj set e live molto diversi da quello che sto portando in tour. Insieme a me ci saranno vari ospiti, ma non li annuncerò prima di partire, vorrei fosse una sorpresa”.

La scaletta dello show sarà quindi completamente rivoluzionata rispetto alla serie di live di “Playlist Tour” che il rapper sta portando sui palchi della penisola, e che lo vedrà protagonista della serata del prossimo 20 luglio al Goa Boa Festival.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti a questo link.

Open Sea Republic non è il primo evento che vede la collaborazione tra Salmo e Red Bull: nel 2014 nei Red Bull Studios di Los Angeles il rapper sardo ha vinto la sfida di produrre, scrivere e registrare un brano “Venice Beach” in 24 ore. Lo stesso anno ha portato 40 fortunati fan nel Museo del Sottosuolo a Napoli per la sera di Halloween, regalandogli un esclusivissimo showcase di 40 minuti.

Successivamente ancora un altro evento creato per il lancio del disco “Hellvisback”, fino ad arrivare a salire (e vincere) sul palco del Red Bull Culture Clash nel 2017.

Lo scorso anno Red Bull ha presentato la Salmo Academy, un progetto di vero e proprio scouting di talenti all’interno delle università italiane. La registrazione dell’ultimo album “Playlist”, è interamente avvenuta nel Red Bull Music Studio che è stato posizionato direttamente nel giardino della sua casa di Olbia per 2 mesi.