Sestri Ponente, riaperto il ponte di via Giotto

Genova – E’ stato riaperto nella mattinata odierna il ponte di via Giotto, a Sestri Ponente.

Nella giornata di ieri sono state svolte le prove di carico del caso. Una serie di mezzi hanno testato l’asfalto e l’esito positivo della verifica ha permesso di ottenere il consenso all’apertura della strada.

Via cartelli e transenne, dunque, per il ripristino del transito lungo la direttrice.

Stamani sono passate le prime auto dopo un lungo stop, iniziato nel febbraio del 2017.

Il cantiere aperto oltre due anni fa ha permesso la messa in sicurezza del torrente Chiaravagna. Il termine dei lavori, previsto per il luglio dello scorso anno, non è stato rispettato e ulteriori ritardi si sono verificati dopo il crollo del Ponte Morandi, con conseguenti rallentamenti della viabilità urbana.

Il ponte è tranitabile in direzione di Borzoli. Questo porterà a una percorribilità in tale direzione anche di via Hermada e di via Manara, in direzione levante.

Via Siffredi, invece, resterà a doppio senso di marcia.

Modifiche anche per quanto riguarda il transito dei mezzi pubblici con le seguenti variazioni per le linee 53, 53/, 158, 170, 172 e 653.

In direzione Sestri gli autobus, giunti in via Giotto, transiteranno per via Hermada dove riprenderanno il regolare percorso.