Vernazzola – Sigarette e plastica vietate in spiaggia

Genova – Nascerà a Vernazzola la prima spiaggia con divieto di fumo e dove non sarà possibile utilizzare oggetti di plastica monouso come piatti, forchette e bicchieri.

L’annuncio è stato dato dal Municipio che ha chiesto al Comune di poter trasformare la spiaggia del piccolo e caratteristico borgo in una zona “smoke free” dove sarà possibile fumare solo all’interno di specifici spazi ben delineati mentre chi verrà sorpreso a fumare all’esterno delle aree dedicate verrà duramente sanzionato.

Multe salate anche per chi porterà in spiaggia materiale in plastica mono-uso come piatti, bicchieri o posate in materiale plastico non biodegradabile al 100% con l’intento dichiarato di salvaguardare l’ambiente ma anche di evitare che la spiaggia sia soggetta ai fenomeni tristemente noti a chi la frequenta, con pic nic improvvisati da incivili che poi lasciano la spazzatura sull’arenile invece di portarsela a casa o sino al primo bidone.

Una sperimentazione che potrebbe essere estesa a tutto il litorale del Levante genovese dove presto le spiagge potrebbero diventare “smoke free” ad eccezione di aree destinate ai soli fumatori come nei locali pubblici.