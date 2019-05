Albenga, maltratta moglie e figli: arrestato 48enne

Albenga (Savona) – Ancora un caso di violenza in famiglia.

Protagonista negativo dell’accaduto un 48enne di Albenga, arrestato dai Carabinieriper maltrattamenti in famiglia.

Ieri sera, intorno alle 20.00, una telefonata al 112 ha fatto scattare l’intervento degli uomini dell’Arma: all’altro capo del telefono una donna raccontava di essere stata aggredita dal convivente che ha cercato di strangolarla.

Immediatamente è stato messo in moto il protocollo che regola gli interventi in caso di maltrattamenti e sul posto sono giunti i militari specializzati insieme ai colleghi della Radiomobile.

Dopo aver ricostruito i fatti, l’uomo è stato trasferito in caserma mentre la moglie è stata ascoltata in audizione protetta all’interno della stanza rosa appositamente istituita in caserma.

Ad assisterla una psicologa del centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di Albenga.

Il racconto della donna ha permesso di far emergere un quadro di perduranti violenze e sopraffazioni portate avanti dal marito, spesso ubriaco, a carico della donna stessa e dei due figli minori, uno dei quali avuto da una precedente relazione.

In particolare, la vittima ha raccontato di numerosi episodi di violenza fisica, di cui mostrava ancora i segni, consistita in più occasioni in schiaffi, calci e pugni, sia nei suoi confronti che nei confronti dei figli.

L’uomo, inoltre, aveva più volte minacciato la compagna di morte e di farle togliere i figli, facendola oggetto di frasi ingiuriose e denigratorie del suo ruolo di mamma, privandola intenzionalmente del sonno, facendole staccare le utenze elettriche e del gas, segregandoli in casa e impedendogli di uscire.

L’uomo era riuscito a procurarsi lesioni per cercare di dimostrare di essere stato percosso dalla convivente.

Considerato il quadro complessivo, i militari hanno deciso di provvedere all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni con l’aggravante di aver usato violenza su minori.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Imperia dove si trova a disposizione della Procura della Repubblica di Savona.