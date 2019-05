Autovelox a Genova – Ecco dove sono oggi

Genova – In attesa che vengano attivati i nuovo sensori sui semafori cittadini, per sanzionare chi passa con il rosso e non si ferma prima della striscia bianca dello stop, proseguono anche oggi le attività di controllo della polizia locale lungo le strade della città.

Anche oggi gli autovelox mobili presteranno servizio sorvegliando le vie e segnaleranno chi procede a velocità eccessiva.

Oggi e domani i sensori saranno presenti:

In corso Europa dalle 19 alle 2 di notte

In Galleria Colombo dalle 19 alle 2

La presenza di altri autovelox non è da escludersi poiché è sempre possibile disporre altri controlli che verranno comunque segnalati come previsto dalle vigenti normative.