Evasore totale con auto di lusso: sequestrato attico in Galleria Mazzini

Genova – Ancora guai per l’imprenditore genovese dichiaratosi nullatenente ma scoperto in possesso di auto di lusso.

Un evasore totale scovato dalla Guardia di Finanza di Genova durante l’inchiesta “Rien ne va plus” che avevao già portato al sequestro di venti tra auto e moto d’epoca e di lusso, tutte intestate a prestanome.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato quattro appartamenti, tra cui un prestigiosissimo attico di 240 metri quadrati in Galleria Mazzini, intestato alla ex moglie dell’imprenditore ma in cui l’uomo ha sempre continuato a vivere.

Il prestigioso immobile, dopo le prime verifiche fiscali, era stato messo in vendita.

Secondo quanto verificato dagli agenti della Finanza, l’imprenditore era riuscito a incassare circa quattro milioni di euro grazie alle compravendite di mezzi di lusso senza mai presentare una dichiarazione dei redditi al fisco.

Nella mattinata di ieri il secondo controllo, dopo quello del luglio dello scorso anno, e il sequestro degli appartamenti.