Savona – Deliveroo sbarca sotto la torretta e cerca riders per le consegne

Savona – La piattaforma on line di Deliveroo sbarca sotto la torretta e assume riders in bicicletta, scooter o moto per la consegna dei cibi a domicilio. Il colosso delle consegne del cibo direttamente a casa sta ultimando le procedure per l’attivazione del servizio anche a Savona e dopo aver contattato ristoranti, fast food e negozi che operano nel settore della ristorazione, si prepara ad assumere un cospicuo numero di “riders” i ragazzi che materialmente si occuperanno di recapitare a domicilio le ordinazioni effettuate sulla piattaforma on line.

Un vero e proprio annuncio di selezione non è ancora stato fatto ma è già possibile segnalare la propria disponibilità ed il proprio interesse sulla stessa piattaforma all’indirizzo www.deliveroo.it/apply.

Le prime consegne per i clienti, che potranno ordinare piatti e cibi direttamente da casa, dovrebbero partire a metà giugno.