Incidente sulla rampa per il casello Genova Aeroporto, traffico ko a ponente

Genova – Lunghe code e rallentamenti, questa mattina, sull’asse viario che da ponente porta verso il centro a causa di un incidente avvenuto sulla rampa che porta al casello autostradale di Genova Aeroporto.

Tre veicoli si sono tamponati per cause ancora da accertare ed un’auto è rimasta intrappolata tra un camion ed un furgone. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto una persona dalle lamiere e l’hanno affidata alle cure del personale paramedico.

Fortunatamente non ci sono gravi conseguenze per le persona coinvolte nel tamponamento ma il traffico è rimasto bloccato a lungo con gravi ripercussioni sul traffico della zona ed in particolare sulla strada Guido Rossa.

Traffico rallentato anche in ValBisagno, in via LungoBisagno Istria per lavori che da alcuni giorni hanno causato la chiusura di un tratto di strada. Il traffico verso Molassana viene incanalato tutto in via Toti con conseguenze immaginabili. Ogni giorni si formano lunghe code e rallentamenti.

I residenti della zona protestano per la decisione di non lavorare sulle 24 ore invece di chiudere il cantiere nel tardo pomeriggio per riavviarlo solo il mattino successivo.