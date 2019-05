Velentina Parisse, ecco la nuova canzone “Dannata Lotta”

Milano – Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme di streaming e download digitale “Dannata Lotta”, il nuovo singolo della cantante Valentina Parisse.

Scritto dalla stessa Parisse, il brano vede le importanti collaborazioni di Cheope e Davide Napoleone alla scrittura, Francesco Catitti alla produzione, Antonio Baglio al mastering e Chirs Lord-Alge al mixing.

“Dannata Lotta” mischia sapientemente suoni rock a melodie pop, il tutto unito ad un testo semplice ma allo stesso tempo d’impatto che vuole essere un inno alla resilienza e alla capacità di affrontare le difficoltà della vita con grinta e determinazione.

«Tutto quello che vivo e tutto quello che sento accadere intorno a me l’ho messo in questa canzone – racconta Valentina Parisse – ad ogni parola è legato un ricordo».

L’artista, nata a Roma, inizia la sua carriera in Canada, dove all’età di 18 anni compone il suo primo disco “Vagabond”, interamente in lingua inglese. Nel 2014, invece, esce il suo primo singolo in italiano, “Sarà Bellissimo”, brano pop prodotto a Londra.

Negli anni ha collaborato con grandi artisti come Renato Zero e Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro.