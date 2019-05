Villa Imperiale – Raccolta di fondi per acquistare attrezzi per gli studenti che puliscono il Parco

Genova – Ben mille e duecento euro già raccolti dalla campagna “social” per donare attrezzi e strumenti di lavori agli studenti dell’Istituto “Marsano” che stanno ripulendo il parco di Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso.

Il tam tam tra i cittadini, lanciato dal Centro Serrature e duplicazione chiavi di via Novaro, raccolto dalla “Boutique della Frutta” di piazza Martinez e da Cristina Maggiolo, che per primi hanno fatto donazioni “cospicue” per la raccolta dei fondi, sta portando a risultati importanti e che consentiranno agli studenti, che non hanno ricevuto gli strumenti più adatti a lavorare per “problemi burocratici”, potranno acquistare ed utilizzare soffiatori per spazzare le foglie dai viali, motoseghe per le potature e tosaerba a motore per mantenere l’erba alla giusta altezza e per ripulire da rovi e infestanti le zone meno “curate” dei giardini.

Grazie poi all’impegno di Massimo Ferrante, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, è stata riparata la porta del magazzino avuto in concessione per il deposito materiale e sarà quindi disponibile un luogo sicuro dove ospitare e custodire il materiale per il lavoro.

Una sinergia importante, portata avanti dal docente del Marsano, Marco Corzetto, insieme ad alcuni infaticabili colleghi, per ridare decoro ai giardini di Villa Imperiale, troppo a lungo dimenticati da chi se ne dovrebbe occupare.

Gli studenti, che devono esercitarsi per il lavoro per il quale la scuola li prepara e che comunque devono acquisire l’esperienza di base anche nel caso dovessero diventare esperti agronomi o persino i prossimi funzionari che gestiranno il verde pubblico genovese, potranno fare esperienza, imparare sul campo e, nel contempo, rendere un lodevole servizio ad uno degli spazi verdi più belli della zona.

L’ordine per il primo materiale è stato fatto e presto verrà consegnato agli studenti ma resta aperta la sottoscrizione ed è possibile versare un contributo – anche di pochi euro – per aiutare gli studenti ad acquistare il materiale che useranno per fare più bello il giardino di Villa Imperiale.