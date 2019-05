Atalanta – Genoa 2-1: Pandev nel finale illude i rossoblu, la Dea vede la Champions

Reggio Emilia – Il Genoa cade al Mapei Stadium contro l’Atalanta: i ragazzi di Mister Gasperini si aggiudicano l’incontro per 2-1.

Prima frazione giocata su un buon ritmo ma senza grandi occasioni da una parte e dall’altra, con i rossoblu ben messi in campo e che provano a rendersi pericolosi soprattutto grazie alle ripartenze.

Le uniche azioni da segnalare, sponda Atalanta, sono le due reti giustamente annullate per fuorigioco: la prima all’ ‘8 sul tap-in di Gosens, mentre la seconda sulla grande conclusione di Zapata al ’18. In conclusione di tempo cresce il Genoa che va vicino al vantaggio al 44’ con un buon tiro di Veloso dai 25 metri, deviato però in calcio d’angolo da Gollini.

Nel secondo tempo l’Atalanta entra in campo con tutto un altro piglio e riesce a mettere a segno un uno-due micidiale. Al 46′ l’appena entrato Barrow supera un non perfetto Zukanovic sull’imbucata di De Roon e a tu per tu con Radu sblocca il match. Al 52′ ancora la Dea in avanti con una splendida azione corale: Gosens arriva sul fondo e serve Djimsiti, l’Albanese scarica il pallone su Castagne che con il piattone segna la rete del 2-0.

I rossoblu subiscono il colpo e non riescono a proporre il proprio gioco. Al 61′ è infatti ancora l’Atalanta a rendersi pericolosa grazie a Gosens con un tiro potente da posizione laterale: Radu però è attento e riesce a neutralizzare la conclusione.

Nel finale il Genoa prova a reagire con un gran colpo di testa di Romero parato però da Gollini e con Pandev, che all’ ’88 segna la rete del definitivo 2-1.

Nella prossima partita i rossoblu affronteranno in casa il Cagliari per provare ad archiviare la pratica salvezza: in attesa della partita di domani che vedrà affrontarsi Sampdoria ed Empoli a Genova, i ragazzi di Mister Prandelli sono attualmente a +4 dalla terzultima posizione occupata dai toscani.

Marcatori: 46′ Barrow, 52′ Castagne, 88′ Pandev

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (46′ Barrow) (63′ Pessina); Ilicic (89′ Ibañez), Zapata. Allenatore: Gasperini

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic (55′ Pereira), Criscito; Lerager (50′ Pandev), Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé (73′ Sanabria). Allenatore: Prandelli