Atalanta – Genoa, probabili formazioni: ritorno al 4-3-3 per i rossoblu

Reggio Emilia – Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle ore 15 di oggi andrà in scena l’incontro tra Atalanta e Genoa. Le due squadre si affronteranno nell’inedita cornice dello stadio del Sassuolo a causa dei lavori di riqualificazione che stanno interessando lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Il Genoa arriva a questa sfida a caccia degli ultimi punti che potrebbero consegnargli la tanto agognata salvezza. L’Atalanta, invece, è in piena corsa Champions e si trova al quarto posto a +3 sul Milan.

Per la sfida di oggi Mister Prandelli ha deciso di abbandonare il 3-5-2 delle ultime uscite per ritornare al 4-3-3, che vedrà alcune interessanti novità soprattutto in zona avanzata.

In porta si posizionerà Radu, mentre in difesa agiranno i soliti Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito.

Sulla linea di centrocampo spazio a Radovanovic davanti alla difesa con Lerager e Veloso nel ruolo di interni.

Sul fronte offensivo saranno invece Bessa e Kouamé ad agire sulle fasce a supporto dell’unica punta Lapadula.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé. Allenatore: Prandelli