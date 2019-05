Fiera del fumetto a Loano: ecco “Caruggi & Dragons”

Loano (Savona) – Arriva con la seconda edizione la fiera del fumetto e del fantasy a Loano. Ritorna questo week end “Caruggi & Dragons”, la manifestazione dedicata al mondo della letteratura ad immagini organizzata dal Mondadori Bookstore di Loano in programma per oggi sabato 11 e domani domenica 12 maggio.

Per due giornate autori, disegnatori e cosplayer si ritroveranno nella città dei Doria per un evento imperdibile per tutti gli amanti del mondo dei fumetti. Il tema di questa seconda edizione sarà il fantasy e le sfumature del fumetto d’autore Italiano, con importanti esponenti della famiglia Bonelli.

Il festival sarà inaugurato oggi a partire dalle ore 11 con la cerimonia di apertura all’arena estiva del Giardino del Principe, che ospiterà in seguito gran parte degli appuntamenti della rassegna.

Alle ore 11.30 si terrà “Su le penne”, il firmatavole con disegno dal vivo in compagnia degli autori Giovanni Talami (disegnatore), Gianluigi Gregorini (disegnatore), Luigi Bigio Cecchi (disegnatore), Lola Airaghi (disegnatrice), Andrea Modugno (disegnatore), Paolo Francescutto (colorista e disegnatore), Elisa2B (disegnatrice), Renata Castellani (disegnatrice), Luca Enrico (disegnatore e tatuatore) e i ragazzi di Yepp Loano.

Durante tutte e due le giornate Andrea Catellani, amministratore del gruppo Gdr Fenice Savona darà vita ad una dimostrazione di gioco di ruolo con un’interessante anteprima di un nuovo progetto: il gioco richiede la partecipazione dai quattro ai sette giocatori, che si immedesimeranno in ladri, guerrieri, maghi e chierici alla ricerca del tesoro della città di Waterdeep.

A seguire alle ore 17.30 due conferenze su fumetto, fantasy e cinema a cura di Adriano Barone, Davide Aicardi, Massimo Pini e Andrea Modugno.

“Caruggi & Dragons” prosegue nella mattinata di domani, con tanti laboratori e workshop dedicati ai più piccoli, mentre alle ore 15.30 presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria è in programma l’inaugurazione della mostra dedicata al fumetto in chiave Loanese, che sarà visitabile fino al prossimo 29 maggio.

Infine, alle ore 16 gran finale con la sfilata dei cosplayer per le vie del centro storico di Loano e il concorso per il costume più bello e fedele al personaggio originale, che verrà decretato alle ore 19 durante la cerimonia di chiusura.