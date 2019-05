Genova – Le vie di Marassi si tingono di rosa per la Festa della Mamma. Ben 480 quelli esposti dai negozianti di corso De Stefanis, via Tortosa, via Monticelli, via del Piano e via Bertuccioni per ricordare una delle ricorrenze più amate e sentite.

I palloncini rosa sono stati posizionati questa mattina e fanno bella mostra davanti ai negozianti che hanno partecipato all’iniziativa e che vogliono così lanciare un messaggio colorato al quartiere e alla città intera.