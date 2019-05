Meteo Liguria – Tornano le nuvole e la pioggia

Una nuova perturbazione di origine atlantica sta attraversando il nord Italia portando maltempo anche in Liguria. Nella giornata di sabato potrebbe portare una massiccia ondata temporalesca più attiva al nord-est d’Italia ma i fenomeni saranno comunque probabili tra il pomeriggio e la serata anche in Liguria. Domenica e lunedi clima più fresco e ventoso con molta nuvolosità, ma basso rischio di fenomeni.

Ecco le previsioni nel dettaglio di Limet Liguria:

Sabato 11 maggio 2019

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione. Schiarite più probabili su Imperiese e Spezzino, mentre qualche debole pioggia potrebbe interessare i settori interni tra Arenzanese e Genovesato occidentale; tempo asciutto altrove. Tra la tarda mattina e metà pomeriggio finestra di tempo maggiormente soleggiato quasi ovunque, con nubi arroccate sui rilievi che potrebbero determinare qualche temporale sulle Alpi Liguri. Tra il tardo pomeriggio e la serata una linea temporalesca dal Piemonte si approssimerà alla nostra regione. Rischio di temporali nei settori interni posti ad est della Valle Bormida, con massimi effetti tra Scrivia, Trebbia e Aveto. Occasionali grandinate in corrispondenza dei rovesci più intensi. Possibili intrusioni temporalesche costiere su Albisolese, Varazzino, Arenzanese e Genovesato di ponente. Più attenuate le precipitazioni lungo le coste poste da Genova centro verso levante; fenomeni assenti dal medio Savonese verso ovest dove avremo anche schiarite. Generale attenuazione dei fenomeni prima di notte, ma con qualche pioggia che si attarderà sull’estremo levante.

Venti: Moderati o forti da sud-ovest al largo, moderati tra sud e sud est sotto costa con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. In serata rotazione delle correnti prima ad est, poi a nord.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: In aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Costa min: 11/14°C, max: 16/18°C

Interno min: 5°C/9°C, max: 11/15°C

Domenica 12 maggio 2019

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa a levante con qualche pioggia al mattino sullo Spezzino in attenuazione; belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti: Forti da nord su tutta la regione.

Mari: Stirato sotto costa ma con onda lunga da sud-ovest in scaduta, molto mosso al largo.

Temperature: In generale diminuzione