Sanremo – Grave incidente nella notte, frontale tra un’auto e una moto

Sanremo – Grave incidente stradale, nella notte, in corso Marconi, sul rettilineo di fronte a Pian di Poma. Un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio un motociclista che è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente a terra dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine e il centauro è stato stabilizzato e trasferito con la massima urgenza all’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato in codice rosso, il più grave, a causa delle ferite riportate nell’impatto.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e sembra emergere una manovra errata della vettura che potrebbe aver compiuto un sorpasso in un punto dove non è consentito, invadendo la corsia opposta.

La strada è rimasta bloccata a lungo per i rilievi del caso e poi i mezzi incidentati sono stati rimossi.