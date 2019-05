Albissola Marina, oggi concerto in dialetto genovese al centro esposizioni del MuDA

Albissola Marina (Savona) – Uno show in cui l’assoluto protagonista è il dialetto genovese ad Albissola Marina. È in programma per oggi domenica 12 maggio alle ore 16, presso la sala conferenze del centro esposizioni del MuDA in via dell’Oratorio, “Ne piaxe cantà”, il concerto in dialetto della corale genovese “Nuova Scuola Armonia”.

La scuola ha iniziate la propria attività nel 1979 a Genova su idea di alcune studentesse della scuola Duchessa di Galliera e dell’insegnante Lorenza Grasso.

Nel 1980 ha iniziato a collaborare con Lorenzina Massa, creando un repertorio introdotto in molte scuole genovesi.

La scuola si è esibita a Genova e in Liguria in numerose sale, chiese e scuole ed è intervenuta in in trasmissioni televisive. Negli ultimi anni, inoltre, ha pubblicato i cd “Ntala in Liguria e nel mondo”, “Canzoni e tradizioni” e “Ne piaxe cantà”, che verrà proposto nel concerto di oggi ad Albissola.

L’organizzazione dell’evento, curata da Maria Campagnoli, è de La Fornace, in collaborazione con l’associazione Cultura e Solidarietà e con il patrocinio del Comune di Albissola Marina.