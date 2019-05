Asino a passeggio per strada a San Martino d’Albaro

Genova – Dopo i cinghiali e i pappagallini verdi arriva anche l’asino che passeggia per le strade di San Martino d’Albaro. L’animale è stato avvistato questa mattina, intorno alle 8, mentre scendeva da salita superiore di Santa Tecla e si dirigeva in via Francesco Saverio Mosso, in direzione dell’ospedale San Martino.

Un avvistamento decisamente insolito ma, secondo alcuni testimoni residenti nella zona, l’animale non sarebbe nuovo a passeggiate di questo tipo.

L’asino sarebbe fuggito al suo custode e avrebbe iniziato a vagare per la città già da tempo ma senza mai arrivare a disturbare il traffico.

Forse questa mattina non sarà proprio così facile recuperarlo e riportarlo al legittimo proprietario.

L’asino non è pericoloso ma è bene non avvicinarsi troppo perchè potrebbe essere innervosito dal rumore dei mezzi in trasito.