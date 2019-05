Avviso di Burraca in Liguria sino a lunedì 13 maggio

Genova – Avviso di allerta per burrasca, in Liguria, emesso da Arpal per oggi e sino a domani, lunedì 13 maggio. Forti raffiche di vento, sino a 100 km/h interesseranno la nostra regione con provenienza da Nord – Nord Est. Scattano i divieti di transito a moto e scooter sulla Strada Sopraelevata a Genova e la chiusura di Parchi e giardini pubblici in tutte le zone interessate.

Chiusi anche i Cimiteri e le aree pubbliche.

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

Domenica 12 maggio

Locali precipitazioni nell’interno di C e su E associate al flusso da Nord Est, con isolati e brevi sconfinamenti sulla costa di C. Venti di burrasca o di burrasca forte da Nord o Nord Est con locali raffiche anche superiori ai 100/120 km/h. Mare agitato o molto agitato al largo, localmente molto mosso su A.

Lunedì 13 maggio

Permane la possibilità di locali precipitazioni nell’interno di C e su E. Venti ancora di burrasca o burrasca forte con locali raffiche fino a 90/100 km/h. Progressiva lenta attenuazione dei fenomeni da metà giornata, con ancora possibilità di locali raffiche fino a 60/70 km/h in serata. Mare ancora agitato al largo in mattinata, in progressivo calo nel pomeriggio.

Martedì 14 maggio

Possibili locali precipitazioni sparse a carattere di rovescio, generalmente deboli e di breve durata. Venti ancora settentrionali, generalmente moderati, con locali raffiche fino a 50/60 km/h, in particolare nelle prime ore della giornata.