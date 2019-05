Concorso nazionale di danza “Città di Rapallo”: oggi al via la XV edizione

Rapallo – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della danza. Ritorna dopo il grande successo delle passate edizioni il Concorso nazionale di danza “Città di Rapallo”, in scena oggi domenica 12 maggio a partire dalle ore 14 presso il Palazzetto dello Sport di via Lamarmora 20.

Per una giornata il Palazzetto si trasformerà in un piccolo teatro su misura per offrire la migliore possibilità di esprimersi e la massima visibilità ai giovani concorrenti.

Il Concorso sarà dedicato all’arte della danza in tutte le sue innumerevoli sfaccettature e al talento dei danzatori del futuro.

Queste le categorie e le discipline della competizione:

Categorie: Baby Under Junior Senior

Sezioni: Solisti Coppie Gruppi

Discipline: Classico Neoclassico Modern-jazz Contemporaneo Hip hop Street dance Video dance Musical Danza di carattere Danze popolari



Anche in questa edizione saranno confermati alcuni speciali riconoscimenti: il 2° Trofeo Natalia Dudinskaja, quale Gran Premio della Giuria assegnato a due insegnanti, uno per il Classico ed uno per il Modern; il Premio al Miglior Talento Assoluto, alla Miglior Esibizione e alla Migliore Coreografia, premi che si affiancheranno a quelli canonici consegnati ai primi tre classificati per ogni categoria e sezione, indicati dall’autorevole Giuria, la quale sarà composta da affermati professionisti del settore coreutico.

I migliori partecipanti saranno invitati al Festival Nazionale delle Palme, che si tiene ogni estate al Teatro di Villa Tigullio al Galà dei Talenti in Danza, vetrina delle giovani promesse. Verranno inoltre assegnate prestigiose borse di studio per la partecipazione ad altri Concorsi, Stages, Rassegne e residenze temporanee in Accademie e Scuole di Danza.

L’ingresso all’evento avrà il costo di 10 euro a persona.