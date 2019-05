MeteoLiguria – Vento forte e ancora nuvole

La forte perturbazione che sta interessando da ieri la Liguria si sposta velocemente, spinta da forti venti, ma residui nuvolosi potrebbero rovinare il tempo anche nei prossimi giorni.

Queste le previsioni meteo diramate da Arpal:

Domenica 12 maggio

Nelle prime ore della notte residui rovesci o temporali su C, con ancora bassa probabilità di isolati temporali forti, in rapido esaurimento verso Est. Nel corso della giornata possibili locali rovesci, più probabili su C ed E, per fenomeni sull’Appennino Tosco-Emiliano in sconfinamento verso la Liguria. Progressivo rinforzo dei venti da Nord fino a burrasca o burrasca forte, anche se con temporanee pause, con locali raffiche fino a 90/100 km/h, inizialmente su B, D ed E, in estensione a tutta la regione. Mare localmente agitato al largo.

Lunedì 13 maggio

Ancora residua nuvolosità sulla Liguria. In mattinata ancora venti forti o di burrasca da Nord o Nord Est, con locali raffiche fino a 80/90 km/h. Attenuazione dei fenomeni da metà giornata. Mare inizialmente agitato al largo, localmente molto mosso su A, con moto ondoso in progressiva attenuazione.