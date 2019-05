Sampdoria – Empoli 1-2: Quagliarella di rigore ma non basta, gli azzurri passano al Ferraris

Genova – La Sampdoria perde tra le mura amiche dello Stadio Luigi Ferraris: tra blucerchiati ed Empoli finisce per 1-2.

Rischia subito tantissimo la Samp: al 7′ grande azione dell’Empoli, Traoré pesca Caputo in area che conclude verso la porta ma la palla si stampa sul palo. I blucerchiati dopo la grande minaccia subita si smuovono e provano a mettere in difficoltà i toscani alzando il proprio baricentro e pressando alto sui portatori di palla della squadra di Andreazzoli.

Al 17′ il Doria va vicino al vantaggio grazie ad un gran tiro al volo di Jankto sventato da Dragowski. Dopo appena dieci minuti a rendersi pericoloso è nuovamente il numero 14 con una conclusione potente, che si spegne però a lato.

L’Empoli fatica ad uscire e subisce la pressione avversaria. Al 30′ ancora la Samp in zona offensiva: Gabbiadini mette una palla con il contagiri in area dove a ricevere è Quagliarella che di testa prova il piazzato. Dragowski però è attento e si rifugia in calcio d’angolo sventando la minaccia.

Gli ospiti scendono in campo nella seconda frazione con la volontà di far bene fin da subito. Al 55′ Traoré recupera palla nella metà campo avversaria e triangola con Krunic, l’Ivoriano entra in area e serve Farias che da due passi mette in rete con un gran colpo di tacco.

I padroni di casa non riescono a reagire e al 73′ subiscono anche il goal del 2-0. Tonelli stende Farias in area di rigore e l’arbitro non ha dubbi: è penalty per l’Empoli. Caputo si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Audero calciando centrale. Sulla ribattuta però la difesa della Samp è passiva e infatti a ricevere è Di Lorenzo che segna il goal del momentaneo doppio vantaggio per gli azzurri.

L’Empoli amministra il vantaggio senza subire troppi pericoli. L’unica emozione nel finale è la firma ancora una volta dell’eterno Fabio Quagliarella, a segno su rigore al 92′: sono 26 i goal del capitano blucerchiato in campionato, a -1 dal record all time della storia blucerchiata della stagione 1960/61 di Brighenti.

La Sampdoria, attualmente a 49 punti, si trova stabilmente al 9° posto e nella prossima gara affronterà il Chievo in trasferta. L’Empoli, invece, grazie ai tre punti conquistati a Genova continua a sperare nella salvezza ed insidia il Genoa, che si trova ora solamente ad una lunghezza di distanza dai ragazzi di Andreazzoli.

Marcatori: 55′ Farias, 73′ Di Lorenzo, 92′ Quagliarella

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal (71′ Vieira), Jankto; Caprari (71′ Sau); Gabbiadini (79′ Ramirez), Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo; Traorè (87′ Capezzi), Bennacer (92′ Brighi), Krunic, Pajac; Caputo, Farias (77′ Acquah). Allenatore: Andreazzoli