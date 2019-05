Sopraelevata vietata alle moto e agli scooter per vento forte

Genova – Niente moto e scooter in Sopraelevata a causa delle forti raffiche di vento previste per la giornata di oggi. I provvedimento è scattato questa mattina e proseguirà per l’intera giornata a seguito dell’avviso di burrasca diramato da Arpal.

A causa delle forti raffiche di vento – che potrebbero raggiungere la velocità di oltre 100 km/h – non sarà possibile percorrere la Sopraelevata in entrambe le direzioni per moto, scooter e mezzi furgonati e telonati.

Anche le Autostrade della Liguria segnalano il pericolo, specie su viadotti ed in uscita dalle gallerie e raccomandano la massima prudenza pur non avendo diramato alcun divieto.

Sempre a causa del vento diversi aerei in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati su Pisa, Milano Linate e Malpensa.

Il vento soffia da Nord, Nord-est e caratterizzerà l’intera giornata con la speranza che allontani le nuvole e la pioggia.