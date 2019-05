Al via il 35esimo Torneo Ravano alla Fiera di Genova

Genova – Fischio d’inizio per la 35esima edizione del Torneo Ravano – 26esima Coppa Paolo Mantovani, che a partire da oggi e fino al prossimo 23 maggio vedrà scendere in campo 6305 bambini divisi in 703 squadre, provenienti da 200 scuole della Liguria e del basso Piemonte. Per questa edizione saranno presenti:

138 squadre di Calcio Maschile

62 squadre di Calcio Femminile

143 squadre di Volley

82 squadre di Rugby

65 squadre di Atletica

22 squadre di Tennis

19 squadre di Ciclismo

13 squadre di Scherma

9 squadre di Pallanuoto

8 squadre di Hockey

5 equipaggi di Vela

Tra una partita e l’altra, le classi saranno impegnate in attività legate alla comunicazione, all’ambiente e all’alimentazione, attraverso Laboratori Edutainment, per imparare giocando e confrontandosi con ragazzi della stessa età. Tra le attività proposte dai diversi partner del torneo:

Erg Energy Lab insegnerà̀ ai ragazzini come “generare” energia muovendosi.

insegnerà̀ ai ragazzini come “generare” energia muovendosi. Basko promuoverà l’importanza di una sana alimentazione, con un gioco divulgativo e Coinvolgente. La mensa del Ravano diventa Bistrot con lo Chef Alessandro Dentone.

promuoverà l’importanza di una sana alimentazione, con un gioco divulgativo e Coinvolgente. La mensa del Ravano diventa Bistrot con lo Chef Alessandro Dentone. Tigotà Educational un format interattivo per far conoscere e sperimentare ai bambini l’importanza di lavare correttamente i denti.

un format interattivo per far conoscere e sperimentare ai bambini l’importanza di lavare correttamente i denti. Con l’Acquario di Genova alla scoperta degli equilibri nel mondo marino.

alla scoperta degli equilibri nel mondo marino. Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con il Times Ravano , il giornale ufficiale scritto con gli articoli dei ragazzi degli Istituti Superiori e in questa 35° Edizione nasce Torneo Ravano TV, grazie alla donazione di WESII , un drone a servizio delle Scuole Primarie.

, il giornale ufficiale scritto con gli articoli dei ragazzi degli Istituti Superiori e in questa 35° Edizione nasce grazie alla donazione di , un drone a servizio delle Scuole Primarie. #fuoriravano, domenica 19 maggio, Wonderful Walking Genova, una passeggiata da Mura delle Cappuccine a Castello d’Albertis lungo uno spettacolare percorso pedonale panoramico dedicato al trekking urbano e al fitness, sponsorizzato da Villa Montallegro. Il Torneo Ravano, ideato nel 1985 dal Presidente della Sampdoria Paolo Mantovani, è oramai radicato su tutto il territorio Ligure e non solo. La sua forza, oltre alla numerosa presenza di bambini e bambine sostenuti nella loro crescita da Testimonial Sportivi Internazionali è senza dubbio il coinvolgimento delle istituzioni, consapevoli delle soddisfazioni che queste attività creano all’interno dell’ambiente scolastico. “Sono molto orgogliosa del successo di questa 35° edizione con la grande novità di avere finalmente creato la Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani, un obiettivo che ci eravamo dati da tempo e che permetterà̀ al Torneo di crescere non solo in termini numerici ma anche al di fuori della Liguria. Il “Ravano” è ancora in grado di entusiasmare non solo i bambini, ma anche i grandi e quest’anno siamo riusciti a superare i numeri, già incredibili, della passata edizione, spiega Ludovica Mantovani; Vorrei ringraziare tutti coloro che sostengono il “fiore all’occhiello” di Genova e ci emozionano le donazioni che ci stanno pervenendo tramite la nostra originale Raccolta Crowdfunding”. La raccolta fondi finanzierà la produzione dei 6500 kit (comprensivi di maglietta ufficiale con il patrocinio UEFA Respect, pantaloncini e calze) distribuiti a tutti i bambini partecipanti.