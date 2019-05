Ancora vento forte e divieto di transito in Sopraelevata per le moto e Parchi e Cimiteri chiusi

Genova – Prosegue anche oggi il divieto di transito per moto e scooter sulla strada Sopraelevata e la chiusura per vento forte dei Parchi e dei Cimiteri cittadini. L’avviso di Burrasca per raffiche di vento sino a 100 km/h diffuso da Arpal è in vigore ancora per la giornata di oggi.

Ieri le raffiche di vento hanno superato le “previsioni” arrivando a segnare una velocità di 157,7 kh/h al Lago delle Giacopiane, in Val d’Aveto ma anche i 156 km/h a Casoni di Suvero (La Spezia), i 131 sul Monte Pennello (Genova), i 108.7 a Fontana Fresca (Genova).

Sfiorati i 100 km/h anche nel porto di Arenzano con ben 99.7 km/h e hanno creato non pochi problemi anche i 67 km/h al Porto Antico.

Queste le previsioni Arpal per le prossime ore:

LUNEDI’ 13 MAGGIO: Permane la possibilità di locali precipitazioni nell’interno di C e su E. Venti ancora di burrasca o burrasca forte con locali raffiche fino a 90/100 km/h. Progressiva lenta attenuazione dei fenomeni da metà giornata, con ancora possibilità di locali raffiche fino a 60/70 km/h in serata. Mare ancora agitato al largo in mattinata, in progressivo calo nel pomeriggio.

MARTEDI’ 14 MAGGIO: Possibili locali precipitazioni sparse a carattere di rovescio, generalmente deboli e di breve durata. Venti ancora settentrionali, generalmente moderati, con locali raffiche fino a 50/60 km/h, in particolare nelle prime ore della giornata.