Fake news, Facebook chiude 23 pagine da migliaia di follower

Genova – Ventitré pagine che diffondevano contenuti d’odio e false notizie riguardanti temi politici sono state chiuse da Facebook nella giornata di ieri, a seguito di numerose segnalazioni ricevute da Avaaz, associazione non governativa che si occupa di campgne ambientaliste e a favore dei diritti umani.

Con i loro due milioni e mezzo di follower totali, le pagine in questione proponevano teorie complottiste, fak news e argomenti di attualità riconducibili al pensiero dell’estrema destra. La più attiva di queste, chiamata “Vogliamo il movimento 5 stelle al governo”, con 130mila seguaci e circa 700mila interazioni negli ultimi tre mesi, aveva attribuito dichiarazioni false allo scrittore Roberto Saviano e creato una notizia partendo da un’immagine sulla presunta intenzione di censurare internet da parte di Matteo Renzi e Mark Zuckerberg.

Altra pagina con 16mila follower e 283mila interazioni era “Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva”, che tra gli altri contenuti aveva pubblicato la scena di un film in cui alcuni migranti sembravano intenti a distruggere un’auto dei carabinieri, facendola passare per fatto di cronaca. Questa pagina, insieme a molte altre, è stata ulteriormente contestata per il fatto che aveva cambiato nome, passando da essere legata a un’associazione di allevatori a diventare una pagina politica, riciclando i follower.

In una dichiarazione rilasciata da Facebook Italia ad AGI, si legge che il team ringrazia “Avaaz per aver condiviso le loro ricerche affinché noi potessimo indagare. Come abbiamo già dichiarato, siamo impegnati nel proteggere l’integrità delle elezioni nell’Unione Europea e in tutto il mondo. Abbiamo rimosso una serie di account falsi e duplicati che violavano le nostre policy in tema di autenticità, così come diverse pagine che hanno effettuato il cambio di nome. Abbiamo inoltre preso provvedimenti contro alcune pagine che hanno ripetutamente diffuso disinformazione. Adotteremo ulteriori misure nel caso dovessimo riscontrare altre violazioni“.