Festival del Mare al Museo Galata: ecco il calendario completo degli eventi

Genova – Ritorna con la seconda edizione l’attesissimo Festival del Mare, in programma a Genova da giovedì 16 a sabato 18 maggio. Anche quest’anno il Galata Museo del Mare, insieme ad altre strutture dell’area del Porto Antico, farà parte del ricco calendario di appuntamenti della manifestazione con conferenze, mostre artistiche e laboratori didattici interattivi.

Si parte sabato 16 maggio alle ore 17 con l’inaugurazione ad ingresso libero dell’esposizione personale di scultura “L’uomo, la sirena e il mare. La metamorfosi” a cura di Pietro Marchese. Durante il pomeriggio, nell’ambito della mostra, si terrà un incontro esplicativo presso l’Auditorium del Museo in compagnia dell’artista, della campionessa mondiale di apnea Patrizia Maiorca e dell’autrice del libro “La metamorfosi nell’opera di Pietro Marchese” Gabriella Aramini.

Il giorno seguente le attività proseguono alle ore 13 con la conferenza sul tema della cooperazione scientifica tra Italia ed Israele per la promozione delle biotecnologie marine e alle ore 17 con l’esposizione fotografica di Ferdinando Magri dal titolo”Le fotografie del Porto di Genova tra gli anni sessanta e settanta del novecento”.

Nell’ultima giornata di Festival, invece, sono in programma ben due conferenze ad ingresso libero fino ad esaurimento posti: alle ore 17 Laura Ambrosini si occuperà del consumo alimentare del pesce in epoca etrusca, mentre alle ore 18 saranno presentate le ricerche sull’era vichinga condotte dall’Univesità di Uppsala, in Svezia, con “The Vikings Begin”.

Inoltre, per tutte e tre le giornate verranno proposti numerosi appuntamenti alla scoperta dei segreti del mare attraverso l’arte, l’alimentazione e la musica. Questa la lista completa dei laboratori didattici dal 16 al 18 maggio:

“Navigare nell’arte”: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 (età consigliata 8-14 anni)

“Vita quotidiana e alimentazione a bordo delle navi”: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 (età consigliata 8-11)

Sapere di mare – Sali a bordo!”: alle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 (età consigliata fino a 28 anni)

Per maggiori informazioni sul calendario di appuntamenti della seconda edizione del Festival del Mare di Genova sarà possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.